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Полиция задержала хулиганов, обстрелявших трамвай в Москве 

ТАСС + ещё 6 5 часов назад
Фото: ТАСС
Полиция задержала двух хулиганов, которые обстреляли трамвай из травматического оружия на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД полиции Екатерина Гузь.
По ее словам, водитель трамвая, следовавшего в сторону депо без пассажиров по улице Преображенский Вал, услышала хлопок, остановила трамвай и, выйдя на улицу, обнаружила повреждения в виде трещин и отверстие на стекле.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались безработные 22-летние москвичи", — сказала Гузь.
Полицейские установили, что злоумышленники, двигаясь на автомобиле Skoda, поравнялись с трамваем, после чего водитель иномарки выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в стекло пассажирского транспортного средства. Пистолет, оказавшийся травматическим, был изъят. "Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", — заключила Гузь.
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