Полиция задержала хулиганов, обстрелявших трамвай в Москве

Полиция задержала двух хулиганов, которые обстреляли трамвай из травматического оружия на востоке Москвы . Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД полиции Екатерина Гузь.

По ее словам, водитель трамвая, следовавшего в сторону депо без пассажиров по улице Преображенский Вал, услышала хлопок, остановила трамвай и, выйдя на улицу, обнаружила повреждения в виде трещин и отверстие на стекле.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались безработные 22-летние москвичи", — сказала Гузь.

Полицейские установили, что злоумышленники, двигаясь на автомобиле Skoda, поравнялись с трамваем, после чего водитель иномарки выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в стекло пассажирского транспортного средства. Пистолет, оказавшийся травматическим, был изъят. "Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", — заключила Гузь.