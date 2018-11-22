Труба рухнула на людей у метро в Москве

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Тяжелая конструкция рухнула на людей у метро «Саларьево» в Москве. Есть пострадавшие 

360tv.ru + ещё 4 33 минуты назад
Минимум трое пострадали при обрушении тяжелой конструкции у метро «Саларьево». На строителей упала огромная труба, которую они не удержали, сообщил корреспондент «360».
Очевидцы говорят, что пострадавшие — приехавшие на работу в Москву строители из ближнего зарубежья. На момент публикации новости стало известно, что травмы получили двое из них, еще один погиб на месте.
К месту происшествия сейчас отправились правоохранители и экстренные службы. Проверкой происшествия займется Следственный комитет.
По предварительным сведениям, пострадавшие рабочие трудились на стройке нового торгового центра у станции метро «Саларьево».
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