Труба рухнула на людей у метро в Москве

Тяжелая конструкция рухнула на людей у метро «Саларьево» в Москве. Есть пострадавшие

Минимум трое пострадали при обрушении тяжелой конструкции у метро «Саларьево». На строителей упала огромная труба, которую они не удержали, сообщил корреспондент «360».

Очевидцы говорят, что пострадавшие — приехавшие на работу в Москву строители из ближнего зарубежья. На момент публикации новости стало известно, что травмы получили двое из них, еще один погиб на месте.

К месту происшествия сейчас отправились правоохранители и экстренные службы. Проверкой происшествия займется Следственный комитет

По предварительным сведениям, пострадавшие рабочие трудились на стройке нового торгового центра у станции метро «Саларьево».