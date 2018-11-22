Суд оставил под арестом фигуранта по делу «Зимней вишни»

Кемеровский областной суд принял решение оставить под арестом сына бывшего главы стройнадзора Кузбасса Эдуарда Комкова. Ему предъявлены обвинения в коррупции по делу о крупном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Таким образом, суд не удовлетворил апелляционную жалобу обвиняемого, который пробудет под стражей до 25 декабря, передаёт РИА Новости

Сын экс-главы кемеровский инспекции госстройнадзора Танзилии Комковой является 15-м фигурантом уголовного дела, как и его мать.

По данным следствия, он мог получить взятку в особо крупном размере. В 2013—2014 годах гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (основной владелец ТРЦ «Зимняя вишня») Вячеслав Вишневский передал матери и сыну семь млн рублей, в том числе и за незаконные действия при реконструкции сгоревшего здания.

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет продлил срок предварительного рассмотрения уголовного дела о пожаре и гибели 60 человек в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». По словам представителя ведомства Григория Краснова, следствие продлится до 25 марта 2019 года.

Трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, среди них 41 ребёнок.