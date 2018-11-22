Решена судьба милиционера-убийцы

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Суд вновь дал пожизненное милиционеру-убийце 

News.ru + ещё 12 25 минут назад
Новосибирский суд повторно рассмотрел дело бывшего милиционера Евгения Чуплинского, который был признан виновным в убийстве 19 женщин. Его вновь приговорили к пожизненному заключению.
Пресс-служба прокуратуры области отметила, что суд не усмотрел оснований для освобождения обвиняемого.
«Суд также постановил взыскать с Чуплинского моральный вред в пользу пяти потерпевших по млн рублей каждому», — добавили в ведомстве.
По данным следствия, экс-милиционер совершал преступления с 1998 по 2005 год. Задержать его удалось лишь несколько лет. Он вступал с потерпевшими в интимную связь, а после убивал их. Тела своих жертв, которым было от 18 до 31 года, Чуплинский расчленял и оставлял в различных районах Новосибирска.
Поймать преступника удалось благодаря современным молекулярно-генетическим исследованиям. В ходе расследования были проверены более пяти тысяч мужчин, допрошены тысячи свидетелей и проведено свыше 300 экспертиз.
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Происшествия , Видео , Криминал
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