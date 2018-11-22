Жену миллионера арестовали за подарки

Решением московского Головинского суда супругу бывшего владельца «Росеврогрупп» Сергея Гришина Анну Федосееву арестовали на месяц. Бизнесмен обвинил жену в злоупотреблении доверием и мошенничестве из-за добрачных подарков.

Адвокат Федосеевой Екатерина Духина рассказала News.ru, почему считает данный случай из ряда вон выходящим. Она назвала подход Гришина «максимально креативным».

«19 ноября в квартиру подруги Анны, где она гостила два дня, пришли с обыском. Причём на его проведение суд не давал разрешения. Выезд характеризовали как срочный», — сказала Духина.

Федосееву задержали и отправили в следственный изолятор (СИЗО) на 48 суток. Жену 52-летнего миллиардера обвиняют в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (статья 159, часть 4 УК РФ ). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Всему этому предшествовала почти годовая бракоразводная битва. По словам Духиной, бизнесмен два раза подавал на развод с Федосеевой. Первый раз в феврале этого года, второй — в марте. В мае суд удовлетворил его иск. Однако в июне 2018 года Гришин передумал разводиться.

«Он выразил намерение отказаться от иска о расторжении брака и подал заявление о признании брака недействительным. В результате Хамовнический суд в октябре отменил майское решение апелляционным определением», — заявила Духина.

Таким образом, на сегодняшний день Федосеева всё ещё является женой Гришина. Бизнесмен познакомился с Федосеева в 2007 году, когда Анна занималась организацией его дня рождения. Спустя десять лет — 21 марта 2017 года — влюблённые поженились. Тогда же был заключен и брачный договор. Согласно документу, при разводе муж должен был выплатить супруге энную сумму денег, ни на что другое женщина претендовать не могла.

В июне 2018 года миллионер инициировал встречу с супругой в своей квартире в элитном жилом комплексе в Хилковом переулке, чтобы прийти к мировой. Однако встреча завершилась дракой.

«Сергей, по сути, совершил покушение на Анну. Он угрожал ей ружьем, избил её, выбил ей зубы своей головой. При этом травмировался сам. После того, как Федосеева написала заявление о побоях, он выступил со встречным. Утверждал, якобы не он её избил, а она — его. Странно, но иск Анны следствие не стало рассматривать, а по заявлению Сергея дело было возбуждено», — пояснила News.ru адвокат.

В сентябре Гришин подал еще один иск о возбуждении уголовного дела. Но уже о мошенничестве.

«Гришин подал заявление о возбуждении уголовного дела по статье 159 часть 4 «Мошенничество», где четко указал, что Анна, вступив в сговор с неустановленными лицами, похитила у него деньги путем обмана и злоупотребления доверием. Речь шла о добрачных подарках: автомобиле, квартире в Петербурге, ювелирных украшениях. Сумму хищения он оценил в один миллион рублей», — сказала адвокат.

При этом представительница Федосеевой подчеркнула, что местом предполагаемый мошеннических действий её клиентки был указан адрес, по которому находится кинотеатр «Варшава».

«Когда мы пытались узнать у следствия, почему именно там, а не по месту регистрации истца или ответчицы, объяснили примерно так: «Что-то она там делала с Гришиным, в результате чего он дарил ей дорогие подарки»», — пояснила защитница.

Гришин также потребовал взыскать с жены «неосновательное обогащение» в размере 54 млн и 35 млн рублей. Эти претензии также подразумевают под собой подарки, сделанные Федосеевой, когда она была в статусе невесты бизнесмена.

«Все дела ведутся в рамках одного производства. Если складывать все иски Гришина, в том числе гражданские, то сумма претензий к моей подзащитной составляет около 80 млн руб», — уточнила Духина.

Тревожный тренд

До того, как был оглашён приговор, в беседе с News.ru адвокат Мушех Геворкян высказал своё экспертное мнение по данному факту.

«Если Федосееву арестуют, то это станет лишь доказательством того, что следствие используется как инструмент в чьи-то руках. Для задержания и помещения в СИЗО должны быть основания. Они должны быть исключительными», — сказал он.

Тогда же за сутки до оглашения приговора суда Духина говорила, что арест Федосеевой создаст прецедент, когда любой подарок от жениха или супруга может стать основанием для возбуждения уголовного дела и ареста.

«Не важно, что вам дарят: кофеварку, машину или даже обручальное кольцо. Их стоимость, по логике следствия и УК РФ, определяет только суровость наказания, но не его отсутствие. Такие случаи встречаются всё чаще, когда мужчины, особенно богатые мужчины из списка Forbes начинают переносить методы, с помощью которых они не так давно разбирались со своими партнерами в свои семейные взаимоотношения. В частности, с женами, брак с которыми еще не расторгнут. Когда один из супругов начинает подвергаться уголовному преследованию по тому поводу, который должны рассматривать в рамках гражданского дела, — это можно сказать ноу-хау, креатив. Это говорит об ужасающей тенденции», — пояснил адвокат.