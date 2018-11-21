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Адвокаты обвиняемых в изнасиловании полицейских изложили свою версию событий 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Свою версию ситуации с изнасилованием 23-летней дознавательницы в Уфе представили адвокаты обвиняемых по этому громкому делу.
Адвокат Аслям Халиков, который защищает начальника полиции Уфимского РОВД Эдуарда Матвеева, заявил, что посиделки в полиции оказались «спонтанным мероприятием», которое произошло в здании УФМС. Начальником этого здания был один из задержанных, глава отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук, сообщает «Московский комсомолец».
Яромчук и Матвеев прибыли на место первыми, затем к ним присоединился глава ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев. Они позвали знакомую дознавательницу Таисию (имя изменено), которая взяла с собой потерпевшую. Девушки пришли сами, их рабочий день к тому времени уже закончился.
Изнасилованная дознавательница рассказала все
Затем к Галиеву приехала женщина. Она заявила, что потерпевшая к тому времени уже была изрядно пьяна. Адвокат утверждает, что дознавательница стала задевать незнакомую женщину, вести себя некорректно. В итоге женщина с Галиевым покинула застолье и отправилась в кафе «Отдых». В полицию он якобы больше в ту ночь не вернулся.
Вскоре после Галиева, утверждают адвокаты, застолье покинул и Эдуард Матвеев. Он уехал в 22.00. Из допроса потерпевшей, на который ссылаются также адвокаты, следует, что изнасилование началось в районе 22.40, закончилось в 00.30.
В итоге до последнего с дознавательницей оставался лишь Павел Яромчук, считают адвокаты.
Его адвокат утверждает, что около 9 часов вечера нетрезвый Яромчук позвонил своему знакомому и попросил, чтобы он развез их с девушками по домам. После этого девушек развезли по домам, и Яромчук был дома приблизительно в 00.30.
Более того, адвокаты утверждают, что на следующий день дознавательница пришла на работу.
«Коллеги Гульнар рассказывали, что девушка пришла на работу довольная, собиралась пойти на оперативку. Одна из ее коллег почувствовала запах алкоголя, предупредила ее непосредственного начальника об этом, мол, не стоит ей в таком состоянии появляться перед шефом. Тот не стал отчитывать сотрудницу, пожалел ее», — заявил адвокат Матвеева Руслан Ибрагимов.
В итоге она отпросилась домой, сославшись на боли в животе, заявил адвокат. Ее не отпустили. Тогда она пошла к Матвееву, который отчитал ее за поведение минувшим вечером, и между ними произошел небольшой конфликт. После этого появилось ее заявление.
Адвокаты утверждают, что экспертиза телесных повреждений не показывает «характерных следов изнасилования», а результатов генетической экспертизы еще не было.
Напомним, экс-начальник одного из отделов УВД Уфы и его коллеги подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Сообщалось, что судмедэксперты нашли на теле потерпевшей характерные травмы. Все обвиняемые арестованы.
Ранее потерпевшая дознавательница рассказала подробности изнасилования.
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Аслям Халиков , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , Руслан Ибрагимов , МВД , Московский комсомолец , Происшествия , Видео , Салават , Уфа
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