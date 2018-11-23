СК прокомментировал «алиби» уфимских насильников

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В СК высказались об алиби обвиняемых в изнасиловании полицейских из Уфы 

Газета.Ru + ещё 39 2 часа назад
Представители Следственного управления Следственного комитета России по Башкирии назвали слова адвокатов об алиби бывших полицейских из Уфы, обвиняемых в групповом изнасиловании дознавателя, способом защиты от обвинений, передает ТАСС.
Двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя освободят
"Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений. Органы следствия изначально располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях", — сказали представители ведомства.
Сообщается, что следователи продолжают работу над определением времени совершения преступления и других обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что у обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби.
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СКР , ИТАР-ТАСС , Происшествия , Видео , Криминал , Уфа
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