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Следователя по особо важным делам посадили на 11 лет за похищение 44 квартир 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Тушинский суд Москвы огласил приговор по делу старшего следователя по особо важным делам столичного главка полиции Анжелы Амзиной, вместе с подельниками похитившей 44 квартиры. Об этом в среду, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Марина Свиридова.
Подполковник юстиции Амзина приговорена к 11 годам лишения свободы, капитан юстиции Евгений Примаков — к 11 годам лишения свободы, старший лейтенант юстиции Сергей Кавун — к 4,5 годам лишения свободы условно. Второй руководитель преступной группы, предприниматель Антон Бордовский, осужден на 5,5 лет лишения свободы, его сообщники Илья Чижанов и Сергей Королев получили по три года условно.
Амзина также заплатит штраф в размере полученной ей взятки — около 41 миллиона рублей, Бордовский — 20 миллионов рублей.
«Суд счел недоказанным организацию преступного сообщества, и по этой статье оправдал всех подсудимых», — уточнила Свиридова.
По данным следствия, в начале 2011 года Амзина, расследуя уголовное дело обманутых дольщиков, вовлекла в преступную группу двух своих подчиненных по следствию, а также предпринимателей из числа свидетелей по делу. Затем она организовала изготовление фальшивых документов, по которым в число потерпевших записала несколько десятков посторонних лиц.
«Тогда сложилась практика, при которой подлинность представляемых документов могла подтвердить только руководитель следственной группы: майор (позже — подполковник) юстиции Анжела Амзина. Именно по этой причине внесенные ею в реестр лжедольщики не вызывали сомнений и спокойно получили квартиры», — рассказал «Ленте.ру» капитан юстиции Игорь Ибрагимов, руководитель следственной группы по «делу Амзиной».
По словам Ибрагимова, это жилье в конечном итоге поступило в распоряжение Амзиной и ее подельников. Ущерб от их действий составил почти 200 миллионов рублей.
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Марина Свиридова , Сергей Королев , Евгений Примаков , Lenta.ru , Происшествия , Другое , Москва
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