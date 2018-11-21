Следователя по особо важным делам посадили на 11 лет за похищение 44 квартир

Тушинский суд Москвы огласил приговор по делу старшего следователя по особо важным делам столичного главка полиции Анжелы Амзиной, вместе с подельниками похитившей 44 квартиры. Об этом в среду, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Марина Свиридова

Подполковник юстиции Амзина приговорена к 11 годам лишения свободы, капитан юстиции Евгений Примаков — к 11 годам лишения свободы, старший лейтенант юстиции Сергей Кавун — к 4,5 годам лишения свободы условно. Второй руководитель преступной группы, предприниматель Антон Бордовский, осужден на 5,5 лет лишения свободы, его сообщники Илья Чижанов и Сергей Королев получили по три года условно.

Амзина также заплатит штраф в размере полученной ей взятки — около 41 миллиона рублей, Бордовский — 20 миллионов рублей.

«Суд счел недоказанным организацию преступного сообщества, и по этой статье оправдал всех подсудимых», — уточнила Свиридова.

По данным следствия, в начале 2011 года Амзина, расследуя уголовное дело обманутых дольщиков, вовлекла в преступную группу двух своих подчиненных по следствию, а также предпринимателей из числа свидетелей по делу. Затем она организовала изготовление фальшивых документов, по которым в число потерпевших записала несколько десятков посторонних лиц.

«Тогда сложилась практика, при которой подлинность представляемых документов могла подтвердить только руководитель следственной группы: майор (позже — подполковник) юстиции Анжела Амзина. Именно по этой причине внесенные ею в реестр лжедольщики не вызывали сомнений и спокойно получили квартиры», — рассказал «Ленте.ру» капитан юстиции Игорь Ибрагимов, руководитель следственной группы по «делу Амзиной».

По словам Ибрагимова, это жилье в конечном итоге поступило в распоряжение Амзиной и ее подельников. Ущерб от их действий составил почти 200 миллионов рублей.