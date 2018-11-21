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Названа причина обрушения моста в Воронежской области 

РИА Новости + ещё 31 4 часа назад
Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области
Автомобильный мост через реку Савала в Воронежской области обрушился под тяжестью проезжающих по нему двух "КамАЗов", сообщил РИА Новости представитель ГИБДД РФ.
Ранее в региональном главке МЧС РФ агентству сообщили, что шесть человек пострадали в результате обрушения. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, обрушение автомобильного моста в Терновском районе произошло при проезде двух грузовых машин.
"Около 16.00 мск в селе Братки Терновского района на 20 километре автодороги "Курск –Борисоглебск-Терновка" два "КамАЗа" осуществляли движение по мосту через реку Савала, на котором проводились ремонтным работы. Из-за нагрузки произошло обрушение пролета, после чего находящиеся на мосту автомобили упали в реку", — пояснил собеседник агентства.
В службе уточнили, что в результате инцидента пострадали два водителя транспортных средств и рабочие — всего шесть человек.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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Комментарии3
МЧС , ГИБДД , РИА Новости , Происшествия , Автоспорт , Воронежская Область
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