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Тетя погибшего в Шереметьево не верит в агрессию с его стороны 

Рамблер + ещё 2 6 часов назад
Фото: ТАСС
Тетя погибшего в аэропорту Шереметьево рассказала, что ее племяннику не была свойственна агрессия.
По ее словам, трагическую новость она узнала из Facebook. Позвонила сестре в Армению, и та подтвердила, что их племянника Альберта Епремяна сбил самолет в Шереметьево.
Женщина заявила, что не верит в сообщения об устроенном племянником дебоше на рейсе из Мадрида в Москву.
«Он очень спокойный человек, очень!» — передает ее слова телеканал «360».
Накануне вечером лайнер «Аэрофлота», летевший из Москвы в Афины, сбил человека на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Погибшим оказался гражданин Армении, депортированный из Испании. Он летел рейсом Мадрид-Ереван с пересадкой в Москве, но из-за устроенного на борту дебоша его сняли с рейса.
Альберт Епремян , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Происшествия , Армения
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