Тетя погибшего в Шереметьево не верит в агрессию с его стороны

Тетя погибшего в аэропорту Шереметьево рассказала, что ее племяннику не была свойственна агрессия. По ее словам, трагическую новость она узнала из Facebook. Позвонила сестре в Армению , и та подтвердила, что их племянника Альберта Епремяна сбил самолет в Шереметьево. Женщина заявила, что не верит в сообщения об устроенном племянником дебоше на рейсе из Мадрида в Москву. «Он очень спокойный человек, очень!» — передает ее слова телеканал «360». Накануне вечером лайнер «Аэрофлота» , летевший из Москвы в Афины, сбил человека на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Погибшим оказался гражданин Армении, депортированный из Испании. Он летел рейсом Мадрид-Ереван с пересадкой в Москве, но из-за устроенного на борту дебоша его сняли с рейса.