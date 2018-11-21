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Эксперт обвинил работников «Шереметьево» в гибели человека 

Рамблер 10 часов назад
Фото: ТАСС
Пилоты «Боинга» не виноваты в том, что насмерть сбили мужчину в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом «Национальной службе новостей» заявил их коллега Виталий Соколовский.
По словам отставного майора Воздушно-космических сил России, ныне работающего пилотом гражданской авиации, обеспечение «чистоты» взлетно-посадочной полосы не входит в компетенцию летчиков.
Также Соколовский отметил, что пилотам было трудно увидеть, что на ВПП кто-то есть, так как была ночь, а если учесть скорость, которую развивают лайнеры при разгоне, то времени отреагировать у них все равно не было бы.
«Здесь однозначная вина служб аэропорта», — уверен он.
По словам пилота, службы «Шереметьево» виноваты в том, что допустили выход человека туда, где бывать запрещено.
20 ноября «Боинг 737» сбил человека на ВПП в «Шереметьево». По данным СМИ, 25-летний армянин Альберт Епремян был депортирован из Испании, а в Москве должен был совершить пересадку, чтобы в итоге добраться до Еревана.
В столице России молодого человека встретили сотрудники полиции, так как на борту, которым он прилетел, он с кем-то подрался. Правоохранители сопроводили армянина до автобуса, который должен был довезти его до самолета, однако Епремян скрылся от них.
Комментарии1
Виталий Соколовский , Аэропорт Шереметьево , Происшествия
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