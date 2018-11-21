Эксперт обвинил работников «Шереметьево» в гибели человека

По словам отставного майора Воздушно-космических сил России, ныне работающего пилотом гражданской авиации, обеспечение «чистоты» взлетно-посадочной полосы не входит в компетенцию летчиков.

Также Соколовский отметил, что пилотам было трудно увидеть, что на ВПП кто-то есть, так как была ночь, а если учесть скорость, которую развивают лайнеры при разгоне, то времени отреагировать у них все равно не было бы.

«Здесь однозначная вина служб аэропорта», — уверен он.

По словам пилота, службы «Шереметьево» виноваты в том, что допустили выход человека туда, где бывать запрещено.

20 ноября «Боинг 737» сбил человека на ВПП в «Шереметьево». По данным СМИ, 25-летний армянин Альберт Епремян был депортирован из Испании, а в Москве должен был совершить пересадку, чтобы в итоге добраться до Еревана.

В столице России молодого человека встретили сотрудники полиции, так как на борту, которым он прилетел, он с кем-то подрался. Правоохранители сопроводили армянина до автобуса, который должен был довезти его до самолета, однако Епремян скрылся от них.