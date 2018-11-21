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Пенсионерка купила у мошенника сверток риса за 100 тыс.
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В Москве пенсионерка купила у мошенника сверток риса за 100 тысяч рублей 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мошенник в Москве убедил пенсионерку в том, что она серьезно больна и продал ей сверток с рисом вместо дорогостоящих лекарств, следователи завели уголовное дело, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, 85-летняя жительница столицы рассказал, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился врачом одной из столичных больниц. Злоумышленник сообщил женщине, что она серьезно больна, и предложил купить лекарства.
"Через некоторое время злоумышленник приехал к ней домой, передал сверток якобы с лекарством. Забрал 100 тысяч рублей и скрылся. Открыв упаковку, потерпевшая обнаружила внутри рисовую крупу", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Полиция задержала ранее судимого 24-летнего мужчину, он помещен под домашний арест.
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