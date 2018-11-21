Пенсионерка купила у мошенника сверток риса за 100 тыс.

В Москве пенсионерка купила у мошенника сверток риса за 100 тысяч рублей

Ирина Волк. Мошенник в Москве убедил пенсионерку в том, что она серьезно больна и продал ей сверток с рисом вместо дорогостоящих лекарств, следователи завели уголовное дело, сообщила в среду официальный представитель МВД России

По словам Волк, 85-летняя жительница столицы рассказал, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился врачом одной из столичных больниц. Злоумышленник сообщил женщине, что она серьезно больна, и предложил купить лекарства.

"Через некоторое время злоумышленник приехал к ней домой, передал сверток якобы с лекарством. Забрал 100 тысяч рублей и скрылся. Открыв упаковку, потерпевшая обнаружила внутри рисовую крупу", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Полиция задержала ранее судимого 24-летнего мужчину, он помещен под домашний арест.