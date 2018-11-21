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Издевательства россиян над собаками сняли на видео
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Издевательства россиян над собаками сняли на видео 

Lenta.ru 15 минут назад
Жители Якутии решили прокатиться на полной скорости на снегоходе «Буран», привязав к нему трех собак. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает Storm24.media.
Поездку снимали на видео. На опубликованных кадрах видно, как две собаки бегут на привязи, а одна из них просто волочится по снегу. О дальнейшей судьбе животных не известно.
В январе появилось видео, на котором житель карельского города Сортавала в одних трусах спас провалившуюся под лед собаку. По словам очевидцев, мужчина прогуливался по берегу залива Ляппяярви с грудным ребенком и, увидев тонущее животное, бросился его спасать.
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