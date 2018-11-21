Раскрыты планы погибшего в Шереметьево мужчины

Погибший под шасси самолета в Шереметьево мужчина хотел залезть в него и улететь

Дело возбуждено по части 3 статьи 263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).

«По предварительным данным, мужчина выскочил из автобуса и бросился бежать — остановить его не успели. Бежал к взлетающему самолету. Складывается ощущение, что был не в себе и пытался зацепиться за шасси. Вероятно, таким образом он хотел покинуть территорию аэропорта», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Он пояснил, что погибший — гражданин Армении 1993 года рождения — был депортирован из Испании и летел из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. Судя по всему, он очень не хотел возвращаться в Армению.

«Поведение мужчины перед гибелью подозрений у окружающих не вызывало, но не исключено, что он находился в состоянии наркотического опьянения», — заключил источник.

Ранее балетмейстер, летевший вместе с погибшим в Москву, рассказал о дебоше, за который мужчина был снят с рейса.

20 ноября сообщалось, что личность мужчины, погибшего на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево, установлена по документам, обнаруженным в кармане. Ранее пилот воздушного судна, следовавшего в Афины, сказал диспетчеру, что с чем-то столкнулся, возможно, с животным.