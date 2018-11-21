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Раскрыты планы погибшего в Шереметьево мужчины
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Погибший под шасси самолета в Шереметьево мужчина хотел залезть в него и улететь 

Lenta.ru 1 час назад
В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели 25-летнего мужчины на взлетной полосе в аэропорту Шереметьево. Об этом в среду, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).
Дело возбуждено по части 3 статьи 263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).
«По предварительным данным, мужчина выскочил из автобуса и бросился бежать — остановить его не успели. Бежал к взлетающему самолету. Складывается ощущение, что был не в себе и пытался зацепиться за шасси. Вероятно, таким образом он хотел покинуть территорию аэропорта», — рассказал источник в правоохранительных органах.
Он пояснил, что погибший — гражданин Армении 1993 года рождения — был депортирован из Испании и летел из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. Судя по всему, он очень не хотел возвращаться в Армению.
«Поведение мужчины перед гибелью подозрений у окружающих не вызывало, но не исключено, что он находился в состоянии наркотического опьянения», — заключил источник.
Ранее балетмейстер, летевший вместе с погибшим в Москву, рассказал о дебоше, за который мужчина был снят с рейса.
Смерть на взлетной полосе: откуда взялся труп
20 ноября сообщалось, что личность мужчины, погибшего на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево, установлена по документам, обнаруженным в кармане. Ранее пилот воздушного судна, следовавшего в Афины, сказал диспетчеру, что с чем-то столкнулся, возможно, с животным.
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