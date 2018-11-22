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В Саратове полностью восстановили теплоснабжение в домах после аварии 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты в ночь на четверг полностью восстановили теплоснабжение в Саратове, где без отопления в среду остались 57 многоквартирных домов, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
Около 15.45 (14.45 мск) из-за порыва на теплотрассе остановилось теплоснабжение 57 домов, в которых живут более 54 тысяч человек, и девяти социальных объектов, также были понижены параметры подачи горячей воды. В "Т Плюс" заявили, что переключили ряд объектов на резервную схему. По данным Минэнерго России, аварию устранили в 23.15 (22.15 мск).
"В 6.00 (мск) теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении Минэнерго.
Сейчас в Саратове —5 градусов.
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Т Плюс , Минэнерго , Происшествия , Саратов
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