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«Такое бывает раз в сто лет». Эксперт об инциденте в Шереметьево
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«Такое бывает раз в сто лет». Эксперт об инциденте в Шереметьево 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет опубликовал в Twitter видеозапись с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево.
Накануне на ВПП Шереметьево после взлета пассажирского Boeing авиакомпании "Аэрофлот", направлявшегося в Афины, нашли тело 25-летнего мужчины, который получил смертельную травму от удара об стойку шасси. Погибшим оказался гражданин Армении. По предварительным данным, его депортировали из Испании. В свою очередь, в Ереване сообщили, что Мадрид не предупреждал о депортации.
"Соглашение о реадмиссии требует предварительного оповещения о депортации в случае возникновения затруднений, но если у гражданина нет проблем с документами, необходимости в таком оповещении нет", — заявили в миграционной службе страны.
Как рассказал представитель экстренных служб, сбивший мужчину Boeing получил механические повреждения. Сейчас эксперты выясняют, можно ли продолжать эксплуатировать воздушное судно.
Следственный комитет начал проверку, на месте работает следственно-оперативная группа. Свое расследование начала комиссия Росавиации, оно займет около десяти дней.
В эфире радио Sputnik своими предположениями по поводу возможных причин инцидента поделился исполнительный директор Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников.
"Я хорошо знаю, как все организовано в Шереметьево — и пока плохо представляю, как такое вообще могло произойти. Как правило, посадка-высадка производятся через "рукава" — такие передвижные гибкие коридоры, которые пристыковывают к борту и по ним пассажиры идут из салона самолета непосредственно в здание аэропорта. Причем проход пассажиров по этим рукавам проходит под плотным контролем персонала. То есть у пассажира нет даже просто физической возможности как-то оказаться на взлетно-посадочной полосе. Единственное, что можно себе как-то представить — это если посадка или скорее высадка была организована не через рукав, а через обычный трап, в виде лесенки, который подгоняют к борту и по которому пассажиры спускаются на поле. Когда заняты все рукава, подгоняют обычный трап. Однако и там высадка идет под наблюдением. Стюардессы смотрят, как люди выходят, внизу обязательно есть встречающие", — отметил Валерий Постников.
По всей видимости, считает он, мужчина сумел каким-то образом уйти из-под контроля службы безопасности.
"Очевидно, произошел какой-то недосмотр службы безопасности, другое представить нельзя. Может быть, высадка происходила в темное время суток, недосмотрели, и этот несчастный, очевидно, смог уйти из-под контроля и пошел гулять куда-то по взлетно-посадочной полосе. А там уже заметить человека особо никто не мог, нет приборов, чтобы смотреть, вдруг кто-то начнет ходить просто так по полосе. И вот такое случилось. Раз в сто лет, наверное, бывает такое", — сказал Валерий Постников.
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