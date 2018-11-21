Модели Кире Майер отменили приговор

Мосгорсуд отменил приговор модели Кире Майер, осужденной за нападение на сотрудника ДПС , и отправил ее дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает агентство «Москва».

Такое решение было принято, так как Мосгорсуд усмотрел серьезные нарушения Уголовно-процессуального кодекса в приговоре Пресненского районного суда.

В сентябре 24-летняя Майер получила полтора года колонии-поселения. Ее признали виновной по части 1 статьи 318 УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия против представителя власти). Модель полностью признала вину.

Инцидент произошел в конце мая, когда полицейские остановили в центре Москвы Mercedes, за рулем которого находилась Майер. Инспекторы выяснили, что девушку ранее лишили прав, но она продолжала водить машину. Когда сотрудник ДПС составил протокол, модель, пытаясь вырвать бумаги, «причинила инспектору телесные повреждения».

Позже прокурор попросил отменить приговор Майер и вернуть дело в прокуратуру . Гособвинитель также заявлял о допущенной судом ошибке.

Адвокат потерпевшего полицейского поддержал прокурора. Он отметил, что его клиент не будет возражать против смягчения приговора, так как он — офицер и «и не обижается на женщин».