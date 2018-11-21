Москвич пригласил девушку в съемную квартиру и пожалел

Житель российской столицы познакомился в интернете с девушкой, позвал ее в гости и впоследствии стал жертвой вымогателей. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Как выяснили полицейские, москвич пригласил девушку в съемную квартиру на востоке столицы после непродолжительной онлайн-переписки.

«Через некоторое время в квартиру пришли неизвестные и сообщили об установленной ранее здесь видеокамере. За нераспространение фото— и видеозаписи они потребовали у мужчины денежные средства в размере трех миллионов рублей», — рассказал источник агентству.

Пострадавший обратился за помощью, и в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали одного из подозреваемых. Им оказался 21-летний москвич. В настоящее время полицейские ищут соучастников вымогателя. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса РФ («Вымогательство»).