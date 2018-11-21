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Пилот назвал виновных в гибели человека в Шереметьеве
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Пилот обвинил службы аэропорта в гибели человека в Шереметьеве 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пилот гражданской авиации в эфире НСН заявил, что экипаж самолёта не несёт никакой ответственности за чистоту взлётно-посадочной полосы.
Полёты самолёта, который насмерть сбил человека на взлётно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево, временно приостановлены. Такое решение было принято после обнаружения на фюзеляже лайнера повреждений. Напомним, инцидент произошёл 20 ноября в столичном аэропорту. Экипаж сообщил о столкновении с неизвестным предметом. Позже на месте обнаружили фрагменты тела мужчины, его личные вещи и посадочный талон. Самолёт направлялся в Афины, где его встретили сотрудники полиции и наземных служб, которые также нашли на стойке шасси биологический материал и повреждения, сообщает «Интерфакс».
Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке, а ныне пилот гражданской авиации Виталий Соколовский в эфире НСН заявил, что ответственность за ЧП несут службы аэропорта.
«Раньше, когда проход в зону аэропорта был более свободным, такие случаи в мировой практике были, но они крайне редки. Экипаж не несёт никакой ответственности за чистоту ВПП и за её безопасность. Это была ночь, и заранее увидеть движущегося человека или что-либо лётчики не могли. Они могли его заметить только при свете фар, но там уже нет времени, чтобы уйти от столкновения. Здесь однозначная вина служб аэропорта, которые допустили выход человека на запрещённую зону. Я думаю, что и полиция должна была за этим делом следить, потому что человека сдали полиции, насколько я знаю», — считает лётчик.
Напомним, в настоящий момент следственный комитет проводит проверку по факту, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также аэропорт проверяет прокуратура. Ранее СМИ сообщили, что удалось установить личность погибшего. Им оказался 25-летний гражданин Армении, который был депортирован из Мадрида. Его рейс следовал с пересадкой в Москве.
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