Смертью пенсионерки в воронежской больнице занялся СКР

89-летняя пенсионерка из Воронежа скончалась в местной больнице. По словам ее сына, это произошло из-за того, что врачи сначала по ошибке ампутировали ей не ту ногу, а потом вторую, «правильную». Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас оперативники проводят судмедэкспертизу и устанавливают причины произошедшего.

«Женщина умерла сегодня ночью», — отметили в ведомстве.

Сотрудники СКР по Воронежской области провели осмотр места происшествия, а также изъяли документацию. «Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, а также причинно-следственной связи между проведенным лечением и наступившими последствиями. Допрашиваются свидетели и медицинский персонал», — говорится на сайте ведомства.

Жительница Воронежской области страдала хроническим заболеванием сосудов, из-за чего на ее правой стопе начала развиваться гангрена. 4 ноября женщину прооперировали в воронежской больнице №3.

Ее сын Андрей, который пришел навестить мать после операции, заметил, что вместо больной правой ноги врачи ампутировали ей здоровую левую — до середины бедра.

Спустя три дня Дроновой удалили вторую ногу. В больнице заявили, что ошибки при операции не было, так как пенсионерке требовалось ампутировать обе конечности. По словам главврача Сергея Шамсутдинова, незадолго до первой операции четыре специалиста на консилиуме изучали кейс Дроновой. Все они пришли к выводу, что куда большую опасность для ее состояния представляет левая нога.

«В левой конечности были ишемические боли, на которые сама пациентка и жаловалась», — объяснил Шамсутдинов.

Представители регионального Минздрава также сообщили, что пенсионерка была госпитализирована с поражениями обеих ног, при этом состояние левой конечности представляло угрозу для жизни из-за острого нарушения кровообращения.

По словам младшего сына пациентки Андрея Дронова, изначально сотрудники поликлиники отправили его мать на ампутацию именно правой ноги. Направление зарегистрировали в 3-й больнице, однако после операции оно исчезло, считает родственник. Он уверен, что врачи подменили документы, чтобы избежать ответственности за ампутацию обеих ног. Дронов написал заявление в региональное управление СК. Было возбуждено дело по статье «О причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Спустя два дня после второй операции, 9 ноября, сотрудники воронежской больницы №3 написали на Андрея Дронова заявление в местную полицию. Об этом сообщили в воронежском облздраве.

«О необходимости ампутации обеих конечностей больная и ее родственники знали задолго до госпитализации в больницу №3, что подтверждается медицинской документацией. С момента поступления в нашу больницу и по настоящее время больная находится в палате интенсивной терапии, получает необходимое лечение и уход. После стабилизации состояния планируем перевести ее в палату, специально предусмотренную для ветеранов и приравненных к ним льготных категорий граждан», — написал тогда в заявлении главврач Шамсутдинов.

Медики обвинили Дронова в вымогательстве 5 млн рублей в качестве компенсации, а также хищении части документации из медицинской карты пациентки.

Тем временем между братьями Дроновыми начал зарождаться семейный конфликт. Старший сын пенсионерки Игорь встал на сторону врачей, в то время как его брат пытался доказать их вину в смерти матери.

По словам Игоря Дронова, за последние четыре месяца здоровье 89-летней Марии серьезно ухудшилось. «Мне пришлось ухаживать за ней, вызывать врачей на дом. Для ухода за матерью была нанята сиделка, то есть она уже не могла самостоятельно передвигаться. На правой ноге был поставлен диагноз „гангрена“ стопы и пальцев, но от операции она неоднократно отказывалась. В последний осмотр врач выдал мне направление в больницу №3, подчеркнув, что ситуация критическая и поражены обе ноги», — заявлял старший сын.

По его словам, он был готов к тому, что матери удалят обе ноги, поэтому не был удивлен, что сначала врачи ампутировали левую ногу. «Я сам видел динамику ухудшения состояния левой ноги», — отмечал он.

19 ноября младший сын Марии Дроновой сообщил об ухудшении состояния родственницы. Он рассказал телеканалу «Вести-Воронеж», что врачи дают неутешительные прогнозы и отмечают отрицательную динамику в ее состоянии.

«Если после первой операции она была бодрой, то сейчас нет. Мама самостоятельно уже не ест и не пьет, питание ей поступает через зонд. Но будем надеяться, что мама пойдет на поправку», — заявил Андрей Дронов. Спустя два дня женщина скончалась в больнице.

Похожая история произошла в начале текущего года — в той же Воронежской области. 29 декабря 2017 года 94-летнюю Анастасию Шевцову госпитализировали в больницу после того, как она пожаловалась на боли в ноге. По словам родственников, до 6 января медики не посещали пациентку, так как многие из них были на новогодних каникулах.

Несмотря на сильные боли, пенсионерке даже не ставили обезболивающие уколы, говорили родные пациентки При этом известно, что в данном медучреждении женщина работала медсестрой до самой пенсии.

Спустя неделю в больнице нога Шевцовой почернела. «Доктор пришел и стал на нее кричать. И когда мама призналась мне в этом, мы с мужем тут же выехали на машине в Петропавловку. По пути я позвонила по всем телефонам доверия, следователю», — заявила «МК» дочь пациентки Елена Сергеева

В итоге конечность пришлось ампутировать. После того как в больнице узнали о том, что историей пациентки заинтересовались следователи, отношение к ней изменилось — врачи назначили качественное лечение, отмечают родственники. В начале февраля Шевцовой пришлось ампутировать и вторую ногу. Эту операцию 94-летняя пенсионерка не перенесла — 3 февраля она умерла, не выходя из-под наркоза.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело «О причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Местный прокурор взял расследование дела под личный контроль. Судмедэкспертиза показала, что врачи не применили все доступные методы диагностики и выбрали «принципиально неверную тактику лечения», из-за чего пациентке пришлось ампутировать обе конечности.

Тем не менее, руководство больницы опровергло слова родственников пациентки о том, что в новогодние праздники женщину никто не осматривал. Сотрудники медучреждения — дежурный врач, санитарка и медсестра — работали круглосуточно и сразу после госпитализации назначали пенсионерке лечение, подчеркивает представитель медучреждения.

СМИ в сентябре 2018 года писали, что хирург, оперировавший 97-летнюю женщину, все еще работает в больнице. Коллеги называют его «высокопрофессиональным и квалифицированным врачом».

С каждым годом в России растет число жалоб пациентов на врачебные ошибки и ненадлежащее оказание медицинской помощи. Об этом в июле 2018 года сообщала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко . В 2012 году в ведомство поступило 2,1 тыс. таких обращений, в 2016 году — почти 5 тыс., а в 2017 году — уже более 6 тыс.

По словам Петренко, следователи проводят проверку по факту каждого обращения. Тем не менее, они не всегда приводят к возбуждению уголовного дела.