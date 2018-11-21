Сбивший человека Boeing получил повреждения

На Boeing 737, сбившем мужчину в московском аэропорту Шереметьево , нашли биологические следы и повреждения фюзеляжа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службы аэропорта «Элефтериос Венизелос» (Афины).

По данным агентства, после посадки в Греции самолет осмотрели полицейские и сотрудники наземных служб. Они обнаружили на внешних элементах фюзеляжа следы биологического происхождения и отверстия.

После осмотра было решено на время приостановить полеты этого лайнера.

Вечером 20 ноября Boeing, летевший из Шереметьево в Афины, насмерть сбил человека на взлетной полосе.

Экипаж сообщил диспетчерам о столкновении с неизвестным предметом. СМИ писали, что системы лайнера не зафиксировали повреждений, поэтому рейс отменять не стали. Позже на летном поле обнаружили человеческие останки. В СК заявили, что погибшему мужчине было 25 лет.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах заявил, что погибшим оказался гражданин Армении, депортированный из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. По словам собеседника агентства, во время полета в Москву он устроил дебош, и к самолету пришлось вызвать полицию.

По данным Telegram-канала Mash, мужчину отвели в отдел полиции, составили на него протокол и сопроводили на рейс до Еревана. Однако во время посадки на автобус ему удалось сбежать на летное поле.