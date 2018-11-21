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Труп студента нашли в общежитии Екатеринбурга 

News.ru + ещё 4 8 часов назад
Фото: ТАСС
16-летний учащийся колледжа при УрГЭУ скончался в студенческом общежитии. По некоторым данным, подросток умер при употреблении наркотиков.
Первокурсника в бессознательном состоянии обнаружили его соседи. Они пытались откачать его самостоятельно, а через некоторое время вызвали скорую помощь. Спасти подростка не удалось.
Сейчас тело находится на вскрытии. Следствие утверждает, что криминала в гибели молодого человека нет, передаёт URA.RU. При этом пользователи соцсетей говорят о том, что он мог скончаться при курении гашиша.
Ранее News.ru писал, что следователи выясняют причину смерти женщины, тело которой около года находилось в квартире, расположенной в столице. Останки направили на исследование.
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РИА Ura.ru , Происшествия , Екатеринбург
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