Труп студента нашли в общежитии Екатеринбурга

16-летний учащийся колледжа при УрГЭУ скончался в студенческом общежитии. По некоторым данным, подросток умер при употреблении наркотиков.

Первокурсника в бессознательном состоянии обнаружили его соседи. Они пытались откачать его самостоятельно, а через некоторое время вызвали скорую помощь. Спасти подростка не удалось.

Сейчас тело находится на вскрытии. Следствие утверждает, что криминала в гибели молодого человека нет, передаёт URA.RU. При этом пользователи соцсетей говорят о том, что он мог скончаться при курении гашиша.

Ранее News.ru писал, что следователи выясняют причину смерти женщины, тело которой около года находилось в квартире, расположенной в столице. Останки направили на исследование.