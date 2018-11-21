Лавинная опасность объявлена в Магаданской области

По данным спасателей, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных снежными завалами, нарушения работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения.

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