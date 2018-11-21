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Лавинная опасность объявлена в Магаданской области
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Лавинная опасность объявлена в Магаданской области 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Специалисты предупреждают жителей Магаданской области о возможном сходе лавин на территории региона. Об этом в среду сообщила пресс-служба Пожарно-спасательного центра региона.
"21 ноября с 12:00 местного времени до 20:00 23 ноября в окрестностях города Магадана, Хасынском городском округе, лавиноопасно", — говорится в сообщении.
По данным спасателей, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных снежными завалами, нарушения работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения.
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