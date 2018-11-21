Служивший в Сирии российский генерал попал под суд

Экс-глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Чварков обвиняется в хищении шести миллиардов рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Хищения произошли во время выполнения государственного контракта, заключенного между Военной академией Генштаба и научно-производственным объединением «Русские базовые информационные технологии» (НПО РусБИТех). Источник издания рассказал, что речь идет о закрытой сделке по оказанию специальных технических услуг на сумму 400 миллионов рублей. Чварков, который занимает пост заместитель начальника Военной академии, якобы отправил в НПО несколько человек для работы над контрактом. За три года РусБИТех выплатил им около шести миллионов рублей в качестве зарплаты, однако следствие считает, что работники на самом деле были мертвыми душами и все эти деньги доставались Чваркову.

Защита генерала утверждает, что никаких прямых доказательств его причастности к хищениям нет, а следствие опирается только на «невнятные показания нескольких свидетелей». Адвокат подтвердил, что Чварков был ответственным за взаимодействие академии с коммерческими структурами по вопросам госконтрактов, однако не имел отношения к их финансовой составляющей.

Уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере было возбуждено еще в апреле 2018 года в отношении неустановленных лиц. Ранее генерал-лейтенант Чварков проходил по нему в качестве свидетеля. На днях ему предъявили обвинение, он стал первым фигурантом дела. Чварков находится под домашним арестом, ему разрешено гулять по три часа в день утром и вечером.

Чварков возглавлял Центр по примирению враждующих сторон в Сирии с мая по октябрь 2016 года. Он обеспечивал прохождение гуманитарных конвоев и вел переговоры с оппозицией, которую пытался привлечь на свою сторону для борьбы с радикальными исламистами. За участие в сирийской кампании Чварков получил орден «За военные заслуги», ведомственную медаль и звание генерал-лейтенанта.