Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево

СК опубликовал видео с места инцидента в аэропорту Шереметьево

Об этом сообщается в Twitter ведомства.

Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.



По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.



На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN— Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.

Отмечается, что в настоящее время на месте ЧП работают криминалисты.

По предварительной версии следствия, мужчина скончался от травм, полученных в результате инцидента.

Ранее стало известно, что московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.