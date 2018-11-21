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Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево
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СК опубликовал видео с места инцидента в аэропорту Шереметьево 

RT на русском 1 час назад
Следственный комитет России опубликовал видео с места гибели молодого человека на взлётно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево.
Об этом сообщается в Twitter ведомства.
Отмечается, что в настоящее время на месте ЧП работают криминалисты.
По предварительной версии следствия, мужчина скончался от травм, полученных в результате инцидента.
Ранее стало известно, что московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.
RT на русском: последние новости
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