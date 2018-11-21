Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево

Следственный комитет России опубликовал видео с места гибели молодого человека на взлётно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево.
Об этом сообщается в Twitter ведомства.
Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.
По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.
На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN— Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.
Отмечается, что в настоящее время на месте ЧП работают криминалисты.
По предварительной версии следствия, мужчина скончался от травм, полученных в результате инцидента.
Ранее стало известно, что московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.