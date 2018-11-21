Ещё
Решена судьба поэта-каннибала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поэта-каннибала осудили на 19 лет 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Житель Валдая получил 19 лет колонии строгого режима за убийство и надругательство над телом жертвы. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Новгородской области.
По данным издания «Ваши новости», речь идет о поэте Дмитрии Лучине, которого обвинили в убийстве женщины «с элементом каннибализма». Газета отмечает, что сначала мужчина признавал вину. Однако в последнем слове поэт заявил, что оговорил себя на предварительном следствии.
Перед вынесением приговора Лучин прочел суду свои стихи:
«Подумайте, кто это перед вами: маньяк, убийца, людоед? Нет, я объясню всем краткими словами: студент, спортсмен, поэт. Всё остальное — бред…».
В СК рассказали, что в ночь на 8 марта 2017 года 22-летний молодой человек был в гостях у 45-летней знакомой. Они вместе выпивали, но потом внезапно поссорились. Лучин напал на женщину со стеклянной бутылкой и ножом, нанеся ей множество ударов. От полученных ранений она скончалась на месте. В СК заявили, что после этого Лучин надругался над телом женщины, отделив части ее тела.
Мужчину признали виновным в особо жестоком убийстве «в целях использования органов и тканей потерпевшей» и надругательстве над ее телом (статьи 105 и 244 УК РФ). Помимо 19-летнего заключения, его обязали возместить моральный ущерб сыну жертвы, выплатив 1,5 миллиона рублей.
Прокурор просила для него 20 лет колонии строгого режима.
В 2016 году Лучина номинировали на национальную премию «Поэт года».
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе62
«Истинные финны» захотели кусочек России364
Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»76
Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились92
Умерла женщина с ампутированной по ошибке ногой93
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
00:34
Ученые впервые изнутри «увидели» работу машины «Энигмы»
Наука и техника Наука
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
10:19
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе
В мире
02:11
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой
Происшествия
02:48
Решена судьба поэта-каннибала
Происшествия
00:38
«С-400 — дело решенное»
Оружие Ближний Восток
04:27
Москвичей предупредили о лжесотрудниках Мосэнергосбыта
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение