Решена судьба поэта-каннибала

Поэта-каннибала осудили на 19 лет

Житель Валдая получил 19 лет колонии строгого режима за убийство и надругательство над телом жертвы. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Новгородской области.

По данным издания «Ваши новости», речь идет о поэте Дмитрии Лучине, которого обвинили в убийстве женщины «с элементом каннибализма». Газета отмечает, что сначала мужчина признавал вину. Однако в последнем слове поэт заявил, что оговорил себя на предварительном следствии.

Перед вынесением приговора Лучин прочел суду свои стихи:

«Подумайте, кто это перед вами: маньяк, убийца, людоед? Нет, я объясню всем краткими словами: студент, спортсмен, поэт. Всё остальное — бред…».

В СК рассказали, что в ночь на 8 марта 2017 года 22-летний молодой человек был в гостях у 45-летней знакомой. Они вместе выпивали, но потом внезапно поссорились. Лучин напал на женщину со стеклянной бутылкой и ножом, нанеся ей множество ударов. От полученных ранений она скончалась на месте. В СК заявили, что после этого Лучин надругался над телом женщины, отделив части ее тела.

Мужчину признали виновным в особо жестоком убийстве «в целях использования органов и тканей потерпевшей» и надругательстве над ее телом (статьи 105 и 244 УК РФ). Помимо 19-летнего заключения, его обязали возместить моральный ущерб сыну жертвы, выплатив 1,5 миллиона рублей.

Прокурор просила для него 20 лет колонии строгого режима.

В 2016 году Лучина номинировали на национальную премию «Поэт года».