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В «Шереметьево» самолет раздавил человека
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В «Шереметьево» самолет сбил человека 

Рамблер + ещё 26 1 час назад
Пассажирский лайнер сбил человека на летном поле аэропорта Шереметьево, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление аэропорта.
Инцидент произошел при взлете. Экипаж лайнера, вылетавшего в Афины, сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным. Полет было решено не прекращать, поскольку системы не сигнализировали о повреждениях воздушного судна.
На летное поле аэропорта были направлены сотрудники авиационной безопасности для инспекции взлетно-посадочной полосы. На месте столкновения они обнаружили останки мужчины, идентифицировать которого можно будет лишь с помощью экспертизы ДНК.
Выясняются обстоятельства, при котором человек попал на взлетную полосу аэропорта.
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