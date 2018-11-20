В «Шереметьево» самолет раздавил человека

В «Шереметьево» самолет сбил человека

Пассажирский лайнер сбил человека на летном поле аэропорта Шереметьево , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление аэропорта.

Инцидент произошел при взлете. Экипаж лайнера, вылетавшего в Афины, сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным. Полет было решено не прекращать, поскольку системы не сигнализировали о повреждениях воздушного судна.

На летное поле аэропорта были направлены сотрудники авиационной безопасности для инспекции взлетно-посадочной полосы. На месте столкновения они обнаружили останки мужчины, идентифицировать которого можно будет лишь с помощью экспертизы ДНК.

Выясняются обстоятельства, при котором человек попал на взлетную полосу аэропорта.