Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки

Сестра покончившей с собой 14-летней девочки из Смоленска раскрыла содержание письма, которое она направила в администрацию президента.

Как выяснил «Московский комсомолец», девочка пожаловалась на маленькую зарплату, которую ее мать получает, работая санитаркой в местной больнице. Она написала, что маминой зарплаты в 10-12 тысяч рублей не хватает на жизнь с двумя детьми, которым нужна одежда, обувь, школьные принадлежности. Также она обвинила травматолога, работающего вместе с ее матерью, в пьянстве.

За три дня до самоубийства мать девочки вызвали к руководству больницы и пожурили за чрезмерно активную гражданскую позицию дочери.

Накануне стало известно, что в Смоленской области 14-летняя девочка-инвалид покончила с собой из-за травли одноклассников и одиночества. Позже выяснилось, что незадолго до смерти девочка обратилась с письмом в администрацию президента России. Девочка была инвалидом по зрению, в школе ей дали обидное прозвище Циклоп и издевались из-за лишнего веса.