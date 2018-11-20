В керченском колледже произошло новое ЧП

В полицию поступил звонок о бомбе в керченском колледже

Неизвестные сообщили о взрывном устройстве в Керченском политехническом колледже, передает Ytro.ru.

Всех учащихся и сотрудников колледжа экстренно эвакуировали, здание проверили на наличие взрывного устройства. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Как сообщает РИА «Новости», сообщения о бомбах поступили и в другие учебные заведения Крыма.

Менее чем через час полиция выяснила личности звонивших: ими оказались четверо студентов «одной из образовательных организаций», название которой не раскрывается. Все четверо сознались, что сообщили о заложенных бомбах в нескольких крымских учебных заведениях.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «ложное сообщение об акте терроризма».