В керченском колледже произошло новое ЧП

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В полицию поступил звонок о бомбе в керченском колледже 

Рамблер 1 час назад
Неизвестные сообщили о взрывном устройстве в Керченском политехническом колледже, передает Ytro.ru.
Всех учащихся и сотрудников колледжа экстренно эвакуировали, здание проверили на наличие взрывного устройства. Сообщение о минировании оказалось ложным.
Как сообщает РИА «Новости», сообщения о бомбах поступили и в другие учебные заведения Крыма.
Стрелок из Керчи изготовил бомбы в одиночку
Менее чем через час полиция выяснила личности звонивших: ими оказались четверо студентов «одной из образовательных организаций», название которой не раскрывается. Все четверо сознались, что сообщили о заложенных бомбах в нескольких крымских учебных заведениях.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «ложное сообщение об акте терроризма».
17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и стрельба, погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Нападавший, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков, покончил с собой.
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