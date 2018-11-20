В керченском колледже произошло новое ЧП

Неизвестные сообщили о взрывном устройстве в Керченском политехническом колледже, передает Ytro.ru.
Всех учащихся и сотрудников колледжа экстренно эвакуировали, здание проверили на наличие взрывного устройства. Сообщение о минировании оказалось ложным.
Как сообщает РИА «Новости», сообщения о бомбах поступили и в другие учебные заведения Крыма.
Менее чем через час полиция выяснила личности звонивших: ими оказались четверо студентов «одной из образовательных организаций», название которой не раскрывается. Все четверо сознались, что сообщили о заложенных бомбах в нескольких крымских учебных заведениях.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «ложное сообщение об акте терроризма».
17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и стрельба, погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Нападавший, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков, покончил с собой.