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Россиянин задержан в Таиланде из-за переписки с девочкой
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Россиянина задержали в Таиланде из-за переписки с девочкой 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Sakchai Lalit / AP
В Таиланде задержали гражданина России, подозреваемого в попытке растлить девочку. Об этом сообщили в полиции курортной Паттайи, передает РИА Новости.
В правоохранительные органы обратилась россиянка, проживающая в городе вместе с мужем-таиландцем. Ее 10-летняя дочь рассказала ей о странном человеке, который в переписке присылал свои фотографии и видео в обнаженном виде.
По предложению полицейских женщина продолжила переписку от имени девочки и договорилась встретиться с мужчиной. В результате 19 ноября он был задержан в районе Джомтиен: стражи порядка ждали его на месте встречи. Отмечается, что в сети общение с подозреваемым велось на русском языке.
По данным полиции, задержанный прожил в Таиланде несколько месяцев по туристическим визам. Отмечается, что доказательная база для предъявления обвинений достаточная, ему грозит от пяти до 20 лет тюрьмы. 21 ноября мужчина должен предстать перед судом и ответить на вопрос, признает ли он себя виновным.
В посольстве России в Бангкоке информацию о задержании подтвердили. Заведующий консульским отделом Владимир Пронин отметил, что людям, приезжающим в страны развлечься, «давно пора понять, что Таиланд — это не та страна, где все можно, и что здесь их, помимо общественного осуждения, может ожидать еще и тюрьма».
В октябре в Паттайе арестовали гражданина России, находившегося в международном розыске. Его искали по обвинению в контрабанде наркотиков.
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