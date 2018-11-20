Россиянин задержан в Таиланде из-за переписки с девочкой

Россиянина задержали в Таиланде из-за переписки с девочкой

Таиланде задержали гражданина России , подозреваемого в попытке растлить девочку. Об этом сообщили в полиции курортной Паттайи, передает РИА Новости.

правоохранительные органы обратилась россиянка, проживающая в городе вместе с мужем-таиландцем. Ее 10-летняя дочь рассказала ей о странном человеке, который в переписке присылал свои фотографии и видео в обнаженном виде.

По предложению полицейских женщина продолжила переписку от имени девочки и договорилась встретиться с мужчиной. В результате 19 ноября он был задержан в районе Джомтиен: стражи порядка ждали его на месте встречи. Отмечается, что в сети общение с подозреваемым велось на русском языке.

По данным полиции, задержанный прожил в Таиланде несколько месяцев по туристическим визам. Отмечается, что доказательная база для предъявления обвинений достаточная, ему грозит от пяти до 20 лет тюрьмы. 21 ноября мужчина должен предстать перед судом и ответить на вопрос, признает ли он себя виновным.

В посольстве России в Бангкоке информацию о задержании подтвердили. Заведующий консульским отделом Владимир Пронин отметил, что людям, приезжающим в страны развлечься, «давно пора понять, что Таиланд — это не та страна, где все можно, и что здесь их, помимо общественного осуждения, может ожидать еще и тюрьма».

В октябре в Паттайе арестовали гражданина России, находившегося в международном розыске. Его искали по обвинению в контрабанде наркотиков.