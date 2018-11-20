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Водитель такси подстрелил пассажира в Москве
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Водитель такси подстрелил пассажира в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Правоохранительные органы Москвы начали проверку данных о возможном конфликте водителя такси и пассажира с применением пневматического оружия. Об инциденте сообщил мужчина, который обратился за медицинской помощью в одну из столичных больниц.
Врачи зафиксировали у него инородное тело в брюшной области и ушиб под правым глазом. Пострадавший утверждал, что его ранил таксист, выстрелив в живот. Однако какие-либо данные о своём обидчике мужчина предоставить не смог.
Вскоре, по информации телеканала «360», он самовольно покинул медучреждения, отказавшись от дальнейшего лечения без объяснения причин.
Ранее, как сообщал News.ru, водитель такси застрелил конкурента в ходе ожесточённого спора из-за парковке у станции метро.
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