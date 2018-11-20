Водитель такси подстрелил пассажира в Москве

Правоохранительные органы Москвы начали проверку данных о возможном конфликте водителя такси и пассажира с применением пневматического оружия. Об инциденте сообщил мужчина, который обратился за медицинской помощью в одну из столичных больниц.

Врачи зафиксировали у него инородное тело в брюшной области и ушиб под правым глазом. Пострадавший утверждал, что его ранил таксист, выстрелив в живот. Однако какие-либо данные о своём обидчике мужчина предоставить не смог.

Вскоре, по информации телеканала «360», он самовольно покинул медучреждения, отказавшись от дальнейшего лечения без объяснения причин.

Ранее, как сообщал News.ru, водитель такси застрелил конкурента в ходе ожесточённого спора из-за парковке у станции метро.