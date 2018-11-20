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В ограблении Бельянинова подозревают сына портнихи Пугачевой
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В ограблении Бельянинова подозревают сына портнихи Пугачевой 

Рамблер + ещё 1 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Особняк экс-главы Федеральной таможенной службы России Андрея Бельянинова ограбил сын портнихи Аллы Пугачевой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Об ограблении подмосковного дома Бельянинова СМИ сообщали в конце октября. По их данным, супруга бывшего таможенника, находившаяся в тот момент в особняке, описала грабителя как немного косолапившего мужчину крепкого телосложения в черной маске с фонарем на лбу и желто-зеленом плаще с нарисованными осенними листьями.
Также супруга Бельянинова заявляла, что преступник был вооружен копьем, шприцем и сигнальным пистолетом.
По данным прессы, грабитель вынес из особняка Бельянинова 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, 15 миллионов рублей, 30 коллекционных монет, ювелирные украшения и бриллианты по 0,5 карата.
По информации «МК», грабитель был задержан. Им оказался широко известный в криминальных кругах 49-летний Яков Суббота — сын портнихи Аллы Пугачевой.
Ранее Суббота крал редкие книги из хранилища Государственной публичной исторической библиотеки, скрипки Страдивари и Штайнера из музея музыкальной культуры имени Глинки, а также 100 тысяч долларов из квартиры директора концертного зала «Октябрьский» Эммы Лавринович, полагавшиеся в качестве гонорара певцу Филиппу Киркорову.
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