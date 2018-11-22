Тело мужчины с травмой головы нашли в квартире на северо-востоке Москвы

Тело мужчины найдено в квартире в столичном районе Северное Медведково, возбуждено дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в службу «02» обратились очевидцы, которые сообщили, что в квартире на ул. Грекова лежит человек в луже крови.

«Прибывшие оперативники обнаружили тело мужчины 1965 г. рождения, хозяина жилища. Причиной смерти, предварительно, стала тяжелая черепно-мозговая травма», — сообщил источник.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве. С места происшествия изъяли деревянную палку.