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Тело мужчины с травмой головы нашли в квартире на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тело мужчины найдено в квартире в столичном районе Северное Медведково, возбуждено дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, в службу «02» обратились очевидцы, которые сообщили, что в квартире на ул. Грекова лежит человек в луже крови.
«Прибывшие оперативники обнаружили тело мужчины 1965 г. рождения, хозяина жилища. Причиной смерти, предварительно, стала тяжелая черепно-мозговая травма», — сообщил источник.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве. С места происшествия изъяли деревянную палку.
Информацию об обнаружении тела подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Прочих подробностей в столичном главке не сообщили.
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