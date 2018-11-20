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Приятного гепатита! В Москве закрыты три ресторана
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Приятного гепатита! В Москве закрыты три ресторана сети Starlite 

Вести.Ru + ещё 8 13 часов назад
Фото: starlite.ru
Роспотребнадзор провел расследование и обнаружил грубейшие нарушения санитарных норм, которые могли привести к заражению клиентов гепатитом А. Всего зарегистрировано 8 случаев этого заболевания у людей, которые ели в Starlite, пишет агентство РИА Новости.
В Роспотребнадзоре отдельно отметили, что 80% сотрудников сети оказались не привиты от гепатита и дизентерии. Кроме того, в ресторанах неправильно обрабатывали и хранили продукты, нарушали нормы мытья и дезинфекции посуды, не следили за чистотой складов и вентиляции.
В итоге рестораны закрыты на почти три месяца. Результаты расследования Роспотребнадзора направлены в суд. Помимо этого, ведомство уточняет, что последняя проверка сети Starlite проводилась в 2012 году. Это связано с каникулами для малого бизнеса, а также частой сменой хозяев сети.
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