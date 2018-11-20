Фальшивый хирург обнаружен в больнице под Волгоградом

Фальшивый хирург обнаружен в больнице Волгоградской области

Лжехирург, который работал в больнице по фальшивому диплому, будут судить в Волгоградской области . С помощью подложных документов он смог устроиться на должность заведующего хирургическим отделением. Правда, за время работы не провёл ни одной операции.

Помимо поддельного документа о профессиональной переподготовке, которую он якобы прошёл в Российском университете дружбы народов , мужчина также предъявил сертификат, разрешающий вести медицинскую деятельность по специальности «Хирургия», сообщили в региональной прокуратуре.

«В дальнейшем по запросу прокуратуры предоставлена информация о том, что мужчина в указанном учреждении фактически не обучался и какие-либо документы об окончании вуза ему не выдавались», — говорится в заявлении прокуратуры.

После того, как афера вскрылась, мужчина был уволен из больницы. Ему инкриминируют использование заведомо подложного документа (ч.3 ст. 327 УК РФ).

В Волгоградской области это уже не первый подобный инцидент. Ранее местную жительницу, которая работала педиатром в больнице по фальшивому диплому, суд приговорил к 250 часам обязательных работ.

Борьба с поддельными документами о высшем образовании актуальна не только для России. Так, в Бельгии, как сообщал News.ru, более 80 вузов попали под подозрение в выдаче фальшивых дипломов.