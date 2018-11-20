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В Уфе мужчина умер в здании ГИБДД
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В Уфе мужчина умер в здании ГИБДД от сердечного приступа 

РИА Новости + ещё 5 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Мужчина скончался в здании регистрационного отдела ГИБДД Башкирии, расположенном в Уфе, предположительно, от сердечного приступа, сообщили в СУСК по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла во вторник утром в здании регистрационного отдела ГИБДД, расположенном на проспекте Октября в Уфе. Следователи начали доследственную проверку.
"По предварительным данным, мужчине стало плохо, и он скоропостижно скончался. Как установлено, ранее он страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.
Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установить причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в башкирском СК.
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