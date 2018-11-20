На Урале учительница бросила детей в задымленном классе

Восьмиклассник из Первоуральска устроил взрыв на уроке. Как сообщается в паблике «Инцидент | Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте», учительница выбежала из класса и оставила детей в задымленном помещении.

По словам анонимного автора сообщения, школьник взорвал батарейку, она зашипела и заполнила класс дымом, но пожарная сигнализация не сработала.

Детей вывели в коридор, но затем та же учительница отправила их обратно в класс.

«Теперь сидите и дышите, урок у вас не отменят», — якобы заявила учительница.

Автор сообщения показал фотографии, сделанные в классе после инцидента. Снимки демонстрируют пришедшую в негодность батарейку и черные следы на полу.

Интернет-пользователи заявили, что такие батарейки используются в электронных сигаретах.

«Они жестоко взрываются разогреваясь при этом до 800 градусов», — написал Марсель Хусаинов (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«По химии и по физике можно ставить пятерки ученику) А по теме конечно виноват пацан, а учителю надо проштудировать правила Техники Безопасности», — отметил Дмитрий Рокетов.

Некоторые комментаторы решили, что такими постами школьники хотят подставить учителей.

«Сами устроили взрыв, сами фото сделали, сами сделали учителя виноватым, сами пост написали! Прям «порядочные»ученики», — возмутилась Алёна Шаповал.

Родителей ученика вызвали в школу, выдали документ «на совет профилактики» и потребовали компенсировать ущерб — испорченный линолеум.

Завуч школы Ирина Сафина заявила E1.RU, что сигнализация действительно не сработала, так как задымление было небольшим. При этом она подчеркнула, что после взрыва детей из класса вывели, а помещение проветрили.

По словам Сафиной, школьник во время урока стучал по батарейке и на замечания не реагировал. Завуч отметила, что этот мальчик — очень активный и постоянно шалит. Его маму пригласили на беседу, но она не пришла. В школе планируют побеседовать вместе с матерью ученика, самим ребенком и представителем комиссии по делам несовершеннолетних. Также в школе проведут инструктаж среди учителей.