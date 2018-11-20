Уральский язычник-антисемит попал под суд за репост 

Лидер неоязыческой организации «Схорон еж Славен» («Сохранение всех славян») Владимир Мануйленко рискует оказаться на скамье подсудимых. В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ.
По данным следствия, мужчина сделал в социальной сети репост записей, содержание которых носит антисемитский характер, пишет URA.RU. Автор текста — лидер российских язычников Владимир Голяков, среди «своих» известный как Богумил Второй.
«По словам Мануйленко, репост был сделан еще в 2016 году. Он утверждает, что ничего антисемитского в тех статьях не было. Психиатрическая экспертиза подтвердила, что он здоров. Социализирован, работает менеджером в одной из екатеринбургских компаний», — заявил адвокат язычника Алексей Кочнев.
Ранее News.ru сообщал о намерении Госдумы смягчить статью 282 УК РФ и наказания за репосты в соцсетях.