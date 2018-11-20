Мажора на «Гелике» выгнали из России

Участника гонок на Gelandewagen выдворили из России

Одного из фигурантов дела о гонках «золотой молодежи» на Gelandewagen Абдувахоба Маджидова выдворили из России . Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Лиану Ахмедову.

Суд пришел к выводу, что гражданин Таджикистана Маджидов представляет угрозу общественному порядку и основам конституционного строя России.

Ранее в центре по противодействию экстремизму московского управления МВД заявили, что Маджидов вел активную агитацию против политики российского правительства и работы правоохранителей, а также склонял людей к неповиновению органам исполнительной власти.

Также выяснилось, что Маджидов нарушил правила пребывания в России. По данным правоохранителей, его отец предоставил заведомо ложные сведения, когда получал российское гражданство. Позже решение о гражданстве для Маджидова признали недействительным. Его российский паспорт был аннулирован, как полученный с нарушением закона.

В мае 2016 года сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров с компанией друзей устроил гонки по московским улицам. Полиция вела преследование в течение нескольких часов. Молодые люди нарушали ПДД и транслировали погоню в прямом эфире, отпуская оскорбительные комментарии.

Друзья стали фигурантами дела об оскорблении представителя власти и угрозе насилия в отношении представителя власти (второе обвинение с них в итоге сняли).