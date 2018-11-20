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Мажора на «Гелике» выгнали из России
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Участника гонок на Gelandewagen выдворили из России 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Одного из фигурантов дела о гонках «золотой молодежи» на Gelandewagen Абдувахоба Маджидова выдворили из России. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Лиану Ахмедову.
Суд пришел к выводу, что гражданин Таджикистана Маджидов представляет угрозу общественному порядку и основам конституционного строя России.
В деле Шамсуарова засветилась Мара Багдасарян
Ранее в центре по противодействию экстремизму московского управления МВД заявили, что Маджидов вел активную агитацию против политики российского правительства и работы правоохранителей, а также склонял людей к неповиновению органам исполнительной власти.
Также выяснилось, что Маджидов нарушил правила пребывания в России. По данным правоохранителей, его отец предоставил заведомо ложные сведения, когда получал российское гражданство. Позже решение о гражданстве для Маджидова признали недействительным. Его российский паспорт был аннулирован, как полученный с нарушением закона.
В мае 2016 года сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров с компанией друзей устроил гонки по московским улицам. Полиция вела преследование в течение нескольких часов. Молодые люди нарушали ПДД и транслировали погоню в прямом эфире, отпуская оскорбительные комментарии.
Друзья стали фигурантами дела об оскорблении представителя власти и угрозе насилия в отношении представителя власти (второе обвинение с них в итоге сняли).
Суд приговорил Шамсуарова и второго фигуранта дела Виктора Ускова к 300 часам обязательных работ. Маджидов был полностью оправдан.
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