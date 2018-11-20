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Белка оставила без электричества жителей Нью-Йорка
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Белка оставила без электричества жителей Нью-Йорка 

Газета.Ru + ещё 3 18 часов назад
Фото: imgur.com
Из-за белки 12 тыс. жителей севера Нью-Йорка остались без электричества, передает NY Daily News.
По словам представителей коммунальной компании, грызуну удалось пробраться в подстанцию в Ланкастере, пригороде Баффало. Белка вывела из строя три подстанции.
Последствия аварии удалось устранить за три часа. Отмечается, что в 2013-2014 годах от 9 до 21% незапланированных отключений электричества в данном районе были вызваны животными.
Ранее сообщалось, что в Британии белка пришла на встречу комитета по экологии.
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