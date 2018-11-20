Белка оставила без электричества жителей Нью-Йорка

Из-за белки 12 тыс. жителей севера Нью-Йорка остались без электричества, передает NY Daily News.

По словам представителей коммунальной компании, грызуну удалось пробраться в подстанцию в Ланкастере, пригороде Баффало. Белка вывела из строя три подстанции.

Последствия аварии удалось устранить за три часа. Отмечается, что в 2013-2014 годах от 9 до 21% незапланированных отключений электричества в данном районе были вызваны животными.

Ранее сообщалось, что в Британии белка пришла на встречу комитета по экологии.