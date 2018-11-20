Мужчина случайно ранил себя из пистолета в Москве

Мужчина случайно ранил себя из пневматического пистолета на востоке столицы

Полиция проводит проверку по факту ранения, которое случайно нанес себе из пневматического оружия мужчина в столичном районе Новокосино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«В 21:54 в полицию поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Новокосинская, д. 17, корп. 7, мужчина получил телесное повреждение. Полицейскими было установлено, что мужчина, по предварительным данным, ранил себя при неосторожном обращении с пневматическим оружием. Пострадавший обратился за медицинской помощью», — пояснил дежурный офицер.