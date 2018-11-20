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Мужчина случайно ранил себя из пистолета в Москве
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Мужчина случайно ранил себя из пневматического пистолета на востоке столицы 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Полиция проводит проверку по факту ранения, которое случайно нанес себе из пневматического оружия мужчина в столичном районе Новокосино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«В 21:54 в полицию поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Новокосинская, д. 17, корп. 7, мужчина получил телесное повреждение. Полицейскими было установлено, что мужчина, по предварительным данным, ранил себя при неосторожном обращении с пневматическим оружием. Пострадавший обратился за медицинской помощью», — пояснил дежурный офицер.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах пояснил Агентству «Москва», что мужчина случайно ранил себя из пневматического пистолета во время перезарядки оружия.
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