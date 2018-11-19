Более 500 человек пострадали на митинге во Франции

Более 500 человек пострадали в ходе манифестаций во Франции

Более 500 человек пострадали во время манифестаций против увеличения цен на бензин и роста налогов во Франции, заявил глава МВД страны Кристоф Кастанер

Трансляцию его выступления вёл телеканал BFMTV.

«Согласно нашим подсчётам, 528 человек пострадали, 17 из них получили тяжёлые травмы», — сказал министр.

По его словам, в числе пострадавших 92 сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о более чем 400 пострадавших.

По последним данным, в акциях протеста приняли участие примерно 288 тыс. манифестантов по всей стране.