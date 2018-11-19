Ещё
Более 500 человек пострадали на митинге во Франции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 500 человек пострадали в ходе манифестаций во Франции 

RT на русском 6 часов назад
Более 500 человек пострадали во время манифестаций против увеличения цен на бензин и роста налогов во Франции, заявил глава МВД страны Кристоф Кастанер.
Трансляцию его выступления вёл телеканал BFMTV.
«Согласно нашим подсчётам, 528 человек пострадали, 17 из них получили тяжёлые травмы», — сказал министр.
По его словам, в числе пострадавших 92 сотрудника правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о более чем 400 пострадавших.
По последним данным, в акциях протеста приняли участие примерно 288 тыс. манифестантов по всей стране.
RT на русском: последние новости
Адвокат: Янукович не сможет выступить с последним словом в суде Киева 19 ноября В Дагестане в результате ЧП со стрельбой погиб сотрудник Росгвардии Журналист Лурье: Магнитский говорил, что нужен своим работодателям мёртвым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цекало возмутил россиян110
Стала известна судьба квартиры Осина55
«Они гибли один за другим»6
«Примем меры против России»441
Названо преимущество «Абрамса» перед «Арматой»190
Видео
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
03:42
Пашинян заступился за свой «маленький народ»
СНГ В мире
04:13
Россиянам рекомендовали есть поменьше колбасы
Общество
02:38
Рогозин извинился за «утопленную» таксу
Общество
01:11
Путин призвал усилить армию и флот
Войска Армия
12:37
Украинская поэтесса обвинила РФ в «краже» советского кино
Общество Украина
03:47
Российские наемники решили засудить своих работодателей
Армия Войска
01:28
Найденная учеными звездная система может вскоре взорваться
Технологии Наука и техника
02:27
Путин напомнил США о гиперзвуковом оружии РФ
Политика В мире
02:01
Цекало возмутил россиян
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение