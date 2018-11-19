71-летняя женщина убила троих родственников

71-летнюю женщину заподозрили в убийстве троих родственников

Суд в Ростове-на-Дону арестовал 71-летнюю женщину по подозрению в убийстве троих родственников, с которыми она проживала в одной квартире. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУ СК России по Ростовской области Галину Гагалаеву.

В минувшие выходные в Западном микрорайоне города были обнаружены тела трех человек: мужчины 1937 года рождения, женщины 1982 года рождения и мальчика 2010 года рождения. По подозрению в убийстве была задержана их родственница, проживавшая вместе с ними.

По версии следствия, мотивом убийства стали длительные неприязненные отношения с потерпевшими на бытовой почве.