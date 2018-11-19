Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой

Два пассажирских «Аэробуса» едва не столкнулись в небе над Москвой. Об этом сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, накануне вечером «Аэробусы» А319, летевший из Калининграда в аэропорт «Шереметьево», и А320, летевший из Санкт-Петербурга во «Внуково», опасно сблизились на высоте около 3,5 километра.
Когда между «Аэробусами» оставалось 213 метров по вертикали и пять километров по горизонтали, на А320 сработала система предупреждения столкновений.
В результате лайнерам удалось избежать ЧП. По данным «Мэш», в возникновении опасной ситуации виноваты пилоты А320, принявшие адресованное не им указание на снижение.
На прошлой неделе над Москвой уже возникала подобная ситуация. В четверг самолеты авиакомпаний «Сибирь» и «Азербайджанские авиалинии», летевшие из аэропорта «Домодедово» в Пензу и из Баку во «Внуково» соответственно, разошлись благодаря сработавшей системе предупреждения столкновений и указаниям диспетчеров.