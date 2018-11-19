Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой

Два «Аэробуса» едва не столкнулись над Москвой

Два пассажирских «Аэробуса» едва не столкнулись в небе над Москвой . Об этом сообщает «Мэш».

Когда между «Аэробусами» оставалось 213 метров по вертикали и пять километров по горизонтали, на А320 сработала система предупреждения столкновений.

В результате лайнерам удалось избежать ЧП. По данным «Мэш», в возникновении опасной ситуации виноваты пилоты А320, принявшие адресованное не им указание на снижение.