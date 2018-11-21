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Умерла женщина с ампутированной по ошибке ногой
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В Воронеже умерла пенсионерка, которой врачи ампутировали якобы здоровую ногу 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Женщина, которой, по мнению ее сына, якобы по ошибке ампутировали здоровую ногу, умерла в ночь на среду, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.
"Подтверждаем, что женщина умерла в ночь на среду в больнице №3 города Воронежа", — сказал собеседник агентства.
В начале ноября сын 89-летней жительницы Воронежа заявил в полицию об ошибке врачей — его матери якобы ампутировали левую ногу вместо больной правой. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ — "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Дело передали для расследования в СК.
Российской пенсионерке ампутировали не ту ногу
По данным врачей, на момент госпитализации 4 ноября у женщины был диагностирован атеросклероз нижних конечностей 4-й степени и гангрена обеих стоп. Медики вначале ампутировали левую ногу, затем — правую.
Позже главный врач воронежской больницы №3 Сергей Шамсутдинов также обратился в полицию с заявлением о том, что сын пациентки потребовал выплатить 5 млн рублей и похитил часть медицинской карты.
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