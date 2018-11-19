Ещё
Ложный сигнал: попугай-хулиган вызвал пожарных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ложный сигнал: попугай-хулиган вызвал пожарных 

Мир24 2 часа назад
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова
Пожарные английского графства Нортгемптоншир столкнулись с неоднозначной ситуацией. Они приехали по тревоге в один из частных домов, однако оказалось, что экстренные службы «вызвал» попугай, сообщает американского агентство UPI.
Оператор диспетчерской сообщила, что поступил звуковой сигнал — сработала сигнализация. К дому были направлены пожарные, но когда спасатели подъехали к жилищу, там все было в порядке.
«Это была ложная тревога, поскольку не было никого пожара. Все были в безопасности», — рассказал один из спасателей.
Оказалось, что звуки пожарной сигнализации сымитировал попугай, живший в доме. В результате сработала экстренная система.
В свою очередь, 63-летний хозяин дома Стив рассказал, что у него несколько живут два попугая. Одна из птиц по кличке Джаз стала «хулиганить». По словам пожилого мужчины, попугай мастерски сымитировала звук пожарной тревоги, тем самым, вызвав экстренные службы.
Ранее забавная ситуация с попугаем произошла в Лондоне. Так, птица, застрявшая на одной из крыше домов, обматерила приехавших ей на помощь спасателей.
Мир24: последние новости
Десятки брошенных лодок из Северной Кореи прибило к берегам Японии Американец избежал целого века тюрьмы благодаря селфи Чемпион мира по рукопашному бою убил сотрудника Росгвардии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс447
От Малахова массово бегут сотрудники48
Матвиенко получила травму110
Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram59
«Мощная депрессия» накроет Москву17
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
01:20
Минобороны показало видео боевого вылета Су-57 в Сирии
Армия Оружие
00:40
Умер актер из «Пятого элемента»
Шоу-бизнес
00:30
Януковичу разрешили произнести последнее слово лежа
В мире Украина
20:01
Ангелина Хачатурян снова пошла в школу
Происшествия
00:57
«Мощная депрессия» накроет Москву
Погода Новости Москвы
00:40
От Малахова массово бегут сотрудники
Шоу-бизнес
00:46
Терезе Мэй предрекли день расплаты
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение