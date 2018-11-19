Ложный сигнал: попугай-хулиган вызвал пожарных

Пожарные английского графства Нортгемптоншир столкнулись с неоднозначной ситуацией. Они приехали по тревоге в один из частных домов, однако оказалось, что экстренные службы «вызвал» попугай, сообщает американского агентство UPI.

Оператор диспетчерской сообщила, что поступил звуковой сигнал — сработала сигнализация. К дому были направлены пожарные, но когда спасатели подъехали к жилищу, там все было в порядке.

«Это была ложная тревога, поскольку не было никого пожара. Все были в безопасности», — рассказал один из спасателей.

Оказалось, что звуки пожарной сигнализации сымитировал попугай, живший в доме. В результате сработала экстренная система.

В свою очередь, 63-летний хозяин дома Стив рассказал, что у него несколько живут два попугая. Одна из птиц по кличке Джаз стала «хулиганить». По словам пожилого мужчины, попугай мастерски сымитировала звук пожарной тревоги, тем самым, вызвав экстренные службы.

Ранее забавная ситуация с попугаем произошла в Лондоне. Так, птица, застрявшая на одной из крыше домов, обматерила приехавших ей на помощь спасателей.