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Группа молодых людей пришла голышом в магазин
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Группа молодых людей пришла голышом в магазин в ЯНАО 

360tv.ru 1 час назад
В Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) группа молодых людей пришла голышом в один из городских магазинов, в то время как на улице было около 20 градусов мороза. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
На кадрах видно, что двое парней и девушка заявились в магазин «в чем мать родила». На молодых людях легкая обувь, на даме — нижнее белье. Один из очевидцев, попытавшийся запечатлеть увиденное на камеру мобильника, получил от девушки внезапный пинок. Пользователи соцсетей не обошли вниманием молодежный «перформанс» и предположили, что подобное было вызвано либо карточным проигрышем, либо принципиальным спором.
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