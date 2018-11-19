Группа молодых людей пришла голышом в магазин в ЯНАО

В Тарко-Сале ( Ямало-Ненецкий автономный округ ) группа молодых людей пришла голышом в один из городских магазинов, в то время как на улице было около 20 градусов мороза. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

На кадрах видно, что двое парней и девушка заявились в магазин «в чем мать родила». На молодых людях легкая обувь, на даме — нижнее белье. Один из очевидцев, попытавшийся запечатлеть увиденное на камеру мобильника, получил от девушки внезапный пинок. Пользователи соцсетей не обошли вниманием молодежный «перформанс» и предположили, что подобное было вызвано либо карточным проигрышем, либо принципиальным спором.