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Генпрокуратура: Магнитского могли отравить
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Генпрокуратура: Магнитского могли отравить 

Рамблер + ещё 14 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Сергей Магнитский мог погибнуть в результате отравления. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил советник генерального прокурора России Николай Атмоньев.
По его словам, смерть Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина» могла наступить в результате отравления «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».
По той же причине могли погибнуть еще несколько подельников американского бизнесмена Уильяма Браудера.
По словам Атмоньева, против американца было возбуждено второе уголовное дело, на этот раз о создании преступного сообщества. В ближайшее время он может быть объявлен в международный розыск.
Пять лет назад Браудер был заочно приговорен к девяти годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов в России. Содействие в этом ему оказывал Сергей Магнитский — аудитор консалтинговой компании Firestone Duncan.
Магнитский умер в ноябре 2009 года после 11 месяцев пребывания в «Матросской тишине». Официальной причиной его смерти была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.
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