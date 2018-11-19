Генпрокуратура: Магнитского могли отравить

По его словам, смерть Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина» могла наступить в результате отравления «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».

По той же причине могли погибнуть еще несколько подельников американского бизнесмена Уильяма Браудера

По словам Атмоньева, против американца было возбуждено второе уголовное дело, на этот раз о создании преступного сообщества. В ближайшее время он может быть объявлен в международный розыск.

Пять лет назад Браудер был заочно приговорен к девяти годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов в России. Содействие в этом ему оказывал Сергей Магнитский — аудитор консалтинговой компании Firestone Duncan.

Магнитский умер в ноябре 2009 года после 11 месяцев пребывания в «Матросской тишине». Официальной причиной его смерти была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.