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Старушка месяц употребляла тяжелые наркотики и испугалась
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Старушка месяц употребляла тяжелые наркотики и испугалась 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Polk County Sheriff's Office
В американском штате Флорида старушка принесла врачу метамфетамин на проверку. Об этом сообщает информационный портал WSB-TV.
Жительница округа Полк, 73-летняя Барбара Ли Рэй (Barbara Lee Ray) заявила доктору, что «испугалась» эффекта, который на нее оказало употребление наркотика. Она попросила проверить ее состояние и вручила ему два пластиковых пакетика с кристаллическим веществом. Как показала экспертиза, это оказался чистый метамфетамин.
Полицейским не удалось выяснить, как женщина достала наркотик. Рэй призналась врачу, что употребляла метамфетамин около месяца.
Ее арестовали и сначала отправили в больницу для медицинского освидетельствования, а затем посадили в тюрьму за хранение метамфетамина и принадлежностей для его употребления. Сообщается, что в момент ареста Рэй находилась под воздействием наркотика. Старушку выпустили из тюрьмы спустя два дня.
В июне сообщалось об американце, который принес полицейским метамфетамин на проверку, чтобы убедиться в качестве наркотика. Эксперты подтвердили чистоту вещества, а мужчина был арестован за его хранение.
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