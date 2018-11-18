В США вагоны грузового поезда с пропаном упали на шоссе

Вагоны грузового поезда, перевозившего пропан, сошли с рельсов в американском городе Байромвилл (штат Джорджия) и упали с моста на шоссе, местные власти приняли решение эвакуировать население города, сообщает телеканал WMAZ-TV.

По информации телеканала, инцидент произошел в субботу, 17 ноября, после 7 утра по местному времени (15.00 мск). Поезд, состоявший из двух локомотивов, 72 загруженных и 69 пустых вагонов, проезжал по мосту над шоссе, когда от 15 до 30 вагонов сошли с рельсов и упали на дорогу.

В некоторых из упавших вагонов был пропан.

Как сообщил телеканалу начальник пожарной службы, эвакуация затронула почти весь город. Численность населения Байромвилла составляет приблизительно 500 человек.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.