Ещё
В США вагоны грузового поезда с пропаном упали на шоссе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США вагоны грузового поезда с пропаном упали на шоссе 

РИА Новости + ещё 3 19 часов назад
Фото: Montezuma Police Department
Вагоны грузового поезда, перевозившего пропан, сошли с рельсов в американском городе Байромвилл (штат Джорджия) и упали с моста на шоссе, местные власти приняли решение эвакуировать население города, сообщает телеканал WMAZ-TV.
По информации телеканала, инцидент произошел в субботу, 17 ноября, после 7 утра по местному времени (15.00 мск). Поезд, состоявший из двух локомотивов, 72 загруженных и 69 пустых вагонов, проезжал по мосту над шоссе, когда от 15 до 30 вагонов сошли с рельсов и упали на дорогу.
В некоторых из упавших вагонов был пропан.
Как сообщил телеканалу начальник пожарной службы, эвакуация затронула почти весь город. Численность населения Байромвилла составляет приблизительно 500 человек.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Последние новости
США нанесли огненный удар по большой российской иллюзии В Доминикане погибли молодожены из России Как будут выглядеть плацкартные вагоны российских поездов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс447
От Малахова массово бегут сотрудники48
Матвиенко получила травму110
Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram59
«Мощная депрессия» накроет Москву17
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
01:20
Минобороны показало видео боевого вылета Су-57 в Сирии
Армия Оружие
00:40
Умер актер из «Пятого элемента»
Шоу-бизнес
00:30
Януковичу разрешили произнести последнее слово лежа
В мире Украина
20:01
Ангелина Хачатурян снова пошла в школу
Происшествия
00:57
«Мощная депрессия» накроет Москву
Погода Новости Москвы
00:40
От Малахова массово бегут сотрудники
Шоу-бизнес
00:46
Терезе Мэй предрекли день расплаты
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение